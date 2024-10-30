'Ворскла' – 'Динамо'. Победитель 1/8 финала КУ определился в скандальном матче с экстратаймом. Видео

Киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Матч завершился в овертайме со счетом 2:1.

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Полтавчане первыми открыли счет. На 26-й минуте после контратаки Виктор Корниенко выполнил на дальнюю штангу передачу, которую удачно замкнул Самсон Йеде.

На 36-й минуте "Динамо" Скляр сбил Волошина в своей штрафной. 11-метровый уверенно реализовал Герреро.

На 86-й минуте при счете 1:1 случился скандальный эпизод. После подачи со штрафного мяч попал или в руку или в плечо киевлянину. Полтавчане стали требовать пенальти, но главный арбитр Александр Афанасьев не увидел там нарушения правил.

Во втором тайме забитых мячей не было, и игра перешла в овертайм. В начале дополнительного времени полтавчане доминировали: дважды за первые 10 минут Нещерет спасал ворота "Динамо".

Развязка наступила на 100-й минуте. Назар Волошин сильно пробил издалека; голкипер Павел Исенко отбил мяч, но не смог его зафиксировать, и Владислав Ванат воспользовался моментом, отправив мяч в сетку.

"Ворскла" — "Динамо" 1:2

Голы: Йеде (26), Герреро (36), Ванат (100)

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