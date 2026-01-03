Где смотреть Украину на 4-м этапе Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует 8 января 2026 года в немецком Оберхофе и пройдет до 11 января. Гонки будут проходить в LOTTO Thuringen ARENA am Rennsteig, где лучшие биатлонисты мира будут соревноваться в спринте, гонках преследования и эстафетах на трассах, проложенных в лесном массиве в Тюрингском лесу.

LOTTO Thuringen ARENA am Rennsteig расположена на высоте около 814 метров над уровнем моря недалеко от центра Оберхофа и служит ареной для этапов Кубка мира и других международных соревнований по биатлону. Арена была построена в 1982 году и с тех пор неоднократно модернизировалась, включая устойчивую реконструкцию перед чемпионатом мира 2023 года

Единственным транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт": все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "Оптимальная", медиасервиса Megogo.

Женская сборная Украины (ориентировочный состав): Кристина Дмитренко, Лилия Стеблина, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Дарина Чалык.

Мужская сборная Украины (ориентировочный состав):Дмитро Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Богдан Борковский

Этап 4 – Оберхоф, Германия

8 января 2026

15:10, спринт 10 км, мужчины

9 января 2026

15:15, спринт 7.5 км, женщины

10 января 2026

13:00, гонка преследования 12.5 км, мужчины

15:25, эстафета 4х6 км, женщины

11 января 2026

12:00, эстафета 4х7.5 км, мужчины

15:30, гонка преследования 10 км, женщины

*время киевское

