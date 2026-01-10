Впервые за 36 лет! На Кубке мира по биатлону произошло событие века. Видео

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Обергофе и впервые за 36 лет стал лидером общего зачета Кубка мира. Ранее последний раз жёлтый биб лидера надевал соотечественник Джакомеля Йоган Пасслер в прошлом веке.

После десяти гонок Джакомель опережает норвежца Йохана-Олава Ботна на 51 балл — 611 против 560. В самой гонке преследования Джакомель стартовал первым после победы в спринте, но уже на первой стрельбе дважды промахнулся.

Ветер и сложные погодные условия позволили немцам Филиппу Наврату и Мартину Улдалю подтянуться к лидерам. Несмотря на это, Джакомель сумел сохранить преимущество и финишировать первым, закрепив историческое лидерство.

Томмазо Джакомель родился 5 апреля 2000 года в Випитено и начал международную карьеру в 2017 году на юниорском Кубке IBU.

Уже в первые годы он завоевал несколько медалей на чемпионатах мира среди юниоров: серебро в спринте в 2018 году, "бронзу" и "серебро" на этапах юниорских Кубков и чемпионатов Европы в 2019–2020 годах.

В конце сезона 2019/2020 Джакомель дебютировал на взрослом Кубке мира, сразу попав в топ-30 и набрав первые очки.

Взрослая карьера Джакомеля быстро развивалась: он стал призёром этапов Кубка мира и чемпионатов мира, завоевал первые личные медали на Кубке мира и в 2024 году выиграл своё первое золото в масс-старте.

Среди ключевых достижений — "серебро" и "бронза" на чемпионатах мира в смешанных эстафетах, личные медали на этапах Кубка мира, а в сезоне 2025/2026 Джакомель впервые за 36 лет стал лидером общего зачёта Кубка мира среди итальянских биатлонистов, опередив всех конкурентов и закрепив статус одного из сильнейших спортсменов своего поколения.

Как сообщал OBOZ.UA, в этой же гонке украинский чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона) Дмитрий Пидручный показал впечатляющий результат, поднявшись с 41-го места на стартовой линии на седьмое к финишу.

