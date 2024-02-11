Где смотреть 'Шахтер' – 'Марсель'. Расписание трансляций плей-офф Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 15 февраля, проведет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24. На стадион "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге подопечные Марино Пушича в номинально домашней встрече сразятся с французским "Марселем".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Марсель". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также показ будет доступен для клиентов Volia TV.

За час до начала игры и сразу по окончанию встречи будет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

В своей истории "Шахтер" и "Марсель" встречались дважды. В 2009 году жребий свел команды в 1/4 финала Кубка УЕФА. Тогда оба раза победили украинцы (2:0 дома и 1:2 на выезде).

Напомним, что "Шахтер" принимает участие в Лиге Европы, как выбывшая команда из Лиги чемпионов. "Горняки" дважды обыграли бельгийский "Антверпен" и один раз каталонскую "Барселону", но в решающей встрече проиграли "Порту" и заняли итоговое третье место в группе H.

В том случае, если "оранжево-черные" пройдут "Марсель", в 1/8 финала они сыграют с одной из следующих команд: "Аталанта" (Италия), "Байер" (Леверкузен, Германия), "Брайтон" (Англия), "Вест Хэм" (Лондон, Англия), "Вильяреал" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия), "Славия" (Прага, Чехия). Соперник определится в результате жеребьевки 23 февраля.

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