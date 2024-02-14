'Шахтер' – 'Марсель': все подробности матча плей-офф Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 15 февраля, возобновит еврокубковый сезон. Единственный представитель Украины в международных клубных турнирах розыгрыша 2024/25 сыграет в номинально домашней встрече плей-офф Лиги Европы с французским "Марселем".

Встреча состоится на поле стадиона "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Марсель". Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "МАРСЕЛЬ"

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также показ будет доступен для клиентов Volia TV.

За час до начала игры и сразу по окончанию встречи будет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "МАРСЕЛЬ"

Фаворитами первой встречи команд считаются французы. Ставки на победу "Марселя" принимаются с коэффициентом 2,15.

Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 3,10.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "МАРСЕЛЬ"

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Бельгии, которую возглавляет Эрик Ламбрехтс. Помогать ему будут лайнсмены Йо де Вейрдт и Кевин Монтени, роль четвертого рефери исполнит Натан Вербоомен.

Традиционно на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Деннис Хиглер из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Марино Пушич, главный тренер "Шахтера":

– У них очень хорошие индивидуальные футболисты, ведь это "Марсель", в конце концов, они много вкладывают в эту команду. Если я не ошибаюсь, это клуб, который сейчас занимает пятое или шестое место в таблице Лиги 1 (на самом деле восьмое – ред.), что очень хорошо, и имеет определенные качества, чтобы продвигаться дальше. Потому это будет очень непростой матч. Это требовательный соперник при определенных обстоятельствах, особенно когда ты играешь на выезде в Марселе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Кевин – Сикан

"Марсель": Лопес – Клосс, Жиго, Балерди, Мерлен – Онана, Унахи, Харит – Ндиайе, Луис Энрике – Обамеянг

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды дважды встречались друг с другом. В сезоне 2008/09 в четвертьфинале Кубка УЕФА "Шахтер" дважды обыграл французов (2:0 и 2:1), затем прошел киевское "Динамо" и выиграл турнир.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял историческое решение в еврокубках, которое касается Украины.

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