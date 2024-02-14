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"Шахтер" – "Марсель": все подробности матча плей-офф Лиги Европы

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
'Шахтер' – 'Марсель': все подробности матча плей-офф Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 15 февраля, возобновит еврокубковый сезон. Единственный представитель Украины в международных клубных турнирах розыгрыша 2024/25 сыграет в номинально домашней встрече плей-офф Лиги Европы с французским "Марселем". 

Встреча состоится на поле стадиона "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Марсель". Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени.

"Шахтер" – "Марсель": все подробности матча плей-офф Лиги Европы

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "МАРСЕЛЬ"

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также показ будет доступен для клиентов Volia TV.

За час до начала игры и сразу по окончанию встречи будет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

"Шахтер" – "Марсель": все подробности матча плей-офф Лиги Европы

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "МАРСЕЛЬ"

Фаворитами первой встречи команд считаются французы. Ставки на победу "Марселя" принимаются с коэффициентом 2,15.

Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 3,10.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "МАРСЕЛЬ"

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Бельгии, которую возглавляет Эрик Ламбрехтс. Помогать ему будут лайнсмены Йо де Вейрдт и Кевин Монтени, роль четвертого рефери исполнит Натан Вербоомен.

"Шахтер" – "Марсель": все подробности матча плей-офф Лиги Европы

Традиционно на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Деннис Хиглер из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Марино Пушич, главный тренер "Шахтера":

– У них очень хорошие индивидуальные футболисты, ведь это "Марсель", в конце концов, они много вкладывают в эту команду. Если я не ошибаюсь, это клуб, который сейчас занимает пятое или шестое место в таблице Лиги 1 (на самом деле восьмое – ред.), что очень хорошо, и имеет определенные качества, чтобы продвигаться дальше. Потому это будет очень непростой матч. Это требовательный соперник при определенных обстоятельствах, особенно когда ты играешь на выезде в Марселе.

"Шахтер" – "Марсель": все подробности матча плей-офф Лиги Европы

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Кевин – Сикан       

"Марсель": Лопес – Клосс, Жиго, Балерди, Мерлен – Онана, Унахи, Харит – Ндиайе, Луис Энрике – Обамеянг

"Шахтер" – "Марсель": все подробности матча плей-офф Лиги Европы

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды дважды встречались друг с другом. В сезоне 2008/09 в четвертьфинале Кубка УЕФА "Шахтер" дважды обыграл французов (2:0 и 2:1), затем прошел киевское "Динамо" и выиграл турнир.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял историческое решение в еврокубках, которое касается Украины.

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