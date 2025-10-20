Где смотреть 'Шахтер' – 'Легия': расписание трансляций матча Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" проведет в четверг, 23 октября, матч второго тура основного этапа Лиги конференций, где Украину также представляет киевское "Динамо". Соперниками команды Арды Турана в номинально домашней встрече в Польше станет варшавская "Легия".

Поединок принимает муниципальный стадион в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Явным фаворитом противостояния считается украинская команда. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех "Легии" достигают уровня 4,50.

Команды дважды выходил на поле друг против друга. В 2006 году в квалификации Лиги чемпионов "горняки" были сильнее соперника и в Донецке (1:0) и в Варшаве (3:2).

Напомним, в стартовом матче Лиги конференций донецкий "Шахтер" в зрелищном стиле обыграл на выезде шотландский "Абердин".

