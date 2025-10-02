'Шахтер' в матче с пенальти и пятью голами добыл дебютную победу в Лиге конференций. Видео

Донецкий "Шахтер" добыл волевую выездную победу над "Абердином" в матче первого тура группового этапа Лиги конференций. Поединок в Шотландии на стадионе "Питтодри" завершился со счетом 2:3.

Хозяева начали активнее и сумели первыми открыть счет. Уже на 9-й минуте Кауан Елиас глупо сыграл рукой в своей штрафной.

11-метровый четко реализовал Йеспер Карлссон.

Украинский клуб бросился отыгрываться и на 39-й минуте сравнял счет. Педринью выдал точный пас на Егора Назарину, который пробил в угол и сравнял — 1:1. До перерыва "Шахтер" больше контролировал мяч, но острых моментов не создал.

Во втором тайме команда Марино Пушича резко прибавила в атаке. Сначала Лукас Феррейра ударом головой замкнул навес Марлона Гомеса — 1:2. А спустя несколько минут сам Гомес стал автором второй голевой передачи, выведя Педро Энрике на ударную позицию. Бразилец не промахнулся и довел счет до 1:3.

"Абердин" не опустил руки и благодаря массовым заменам оживил игру. На 69-й минуте Ники Девлин воспользовался моментом в штрафной и сократил разницу — 2:3.

В концовке шотландцы устроили навал на ворота Дмитрия Ризныка, но донецкая команда отстояла преимущество.

Победа 3:2 позволила "Шахтеру" набрать важные очки в борьбе за выход из группы. "Абердин" же остался без набранного балла, хотя сумел навязать серьезное сопротивление.

Следующий поединок в ЛЕ подопечные Арды Турана проведут 23 октября против польской "Легии".

