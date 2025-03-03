Где смотреть 'Реал' – 'Атлетико': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов во вторник, 4 марта, стартует стадия 1/8 финала нынешнего розыгрыша турнира. Центральным противостоянием этого этапа несомненно станет мадридское дерби, в котором сойдутся "Реал" и "Атлетико".

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Первый поединок команд пройдет на "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток арбитра Клемана Тюрпена из Франции прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть принципиальнейшую дуэль украинские любители футбола смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании будет доступен на канале "Megogo Футбол 1".

Фаворитами матча считаются хозяева поля. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "матрасников" достигают уровня 4,00.

В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались в национальном чемпионате. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:1. Соперники ведут отчаянную борьбу с "Барселоной" за "золото" Ла Лиги.

Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вряд ли получит место в стартовом составе, несмотря на феноменальную игру в недавнем полуфинале Кубка Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, перед матчем с "Атлетико" в Лиге чемпионов "Реал" потерпел сенсационное поражение от "Бетиса".

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