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Где смотреть "Реал" – "Атлетико": расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Где смотреть 'Реал' – 'Атлетико': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов во вторник, 4 марта, стартует стадия 1/8 финала нынешнего розыгрыша турнира. Центральным противостоянием этого этапа несомненно станет мадридское дерби, в котором сойдутся "Реал" и "Атлетико".

Видео дня

Первый поединок команд пройдет на "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток арбитра Клемана Тюрпена из Франции прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть принципиальнейшую дуэль украинские любители футбола смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании будет доступен на канале "Megogo Футбол 1".

Где смотреть "Реал" – "Атлетико": расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

Фаворитами матча считаются хозяева поля. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "матрасников" достигают уровня 4,00.

В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались в национальном чемпионате. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:1.  Соперники ведут отчаянную борьбу с "Барселоной" за "золото" Ла Лиги.

Где смотреть "Реал" – "Атлетико": расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов
Где смотреть "Реал" – "Атлетико": расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вряд ли получит место в стартовом составе, несмотря на феноменальную игру в недавнем полуфинале Кубка Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, перед матчем с "Атлетико" в Лиге чемпионов "Реал" потерпел сенсационное поражение от "Бетиса".

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