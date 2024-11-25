Идеально соответствует: 'Реал' нацелился на игрока сборной Украины за 60 млн евро

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" серьезно настроен усилиться защитником сборной Украины Ильей Забарным. Скауты "королевского клуба" внимательно следят за выступлениями 22-летнего футболиста в составе английского "Борнмута" и считают, что игрок идеально соответствует всем требованиям.

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Об этом информирует портал Defensa Central, который специализируется на новостях о мадридском суперклубе. По данным источников, главный скаут "Реала" Джуни Калафт хвалебно отзывается об украинском молодом защитнике. Кроме того, руководство испанского гранда видит именно оборону главной проблемой команды.

Отмечается, что "Борнмут", вероятно, запросит за Забарного не меньше 60 миллионов евро. При этом в Мадриде на сегодня не готовы к таким тратам, но ситуация может измениться в самое ближайшее время. Конкуренцию "сливочным" в борьбе за украинца составляют "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси".

Свою роль в трансфере соотечественника может сыграть вратарь "Реала" Андрей Лунин. Он наверняка делится своим мнением о Забарном с тренерским штабом Карло Анчелотти, а в случае перехода поможет Илье быстрее адаптироваться в команде.

Отметим, что украинский защитник "Борнмута" сыграл за команду 59 матчей, в которых отличился одним забитым голом. В Англию он перебрался в январе 2023 года за 23 миллиона евро.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер "Реала" Карло Анчелотти со словами "мне очень жаль" принял новое решение по Андрею Лунину.

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