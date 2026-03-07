Где смотреть 'Лех' – 'Шахтер'. Расписание трансляций Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 12 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги конференций. Подопечные Арды Турана на муниципальном стадионе в Познани сыграют против польского "Леха"

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Лех" – "Шахтер". Начало – 19:45 по киевскому времени.

В Украине матч покажет канал "Megogo Футбол 1", входящий в пакет "MEGOPACK" платформы MEGOGO. До начала игры, за час до стартового свистка, и после финального свистка в эфире запланирована аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

7 марта "горняки" приехали на минисбор в Турцию, где будут готовиться к возобновлению еврокубкового сезона. 11 марта "Шахтер" отправится в Польшу.

Ответная игра запланирована на 19 марта на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. В случае успешного выступления "оранжево-черные" в 1/4 финала сразятся с сильнейшим в паре АЗ Алкмаар (Нидерланды) – "Спарта" (Прага, Чехия).

В полуфинале "Шахтеру" может достаться итальянская "Фиорентина", английский "Кристап Пэлас", кипрский АЕК или польский "Ракув".

