Где смотреть 'Интер' – 'Ливерпуль': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Миланский "Интер" во вторник, 9 декабря, примет английский "Ливерпуль" в центральном матче игрового дня Лиги чемпионов. Итальянский клуб, который участвовал в финале минувшего розыгрыша турнира, постарается фактически забронировать себе место в плей-офф победой над кризисным соперником.

Поединок принимает стадион "Джузеппе Меацца" в Италии. Стартовый свисток арбитра Феликса Цвайера з Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

Показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

У команд небогатая история взаимоотношений. Они встречались всего шесть раз, причем впервые еще в 1965 году. Англичане выиграли четыре матча, а итальянцы забрали два. Разница мячей 8:5 в пользу британцев.

В турнирной таблице миланский гранд набрал 12 очков и занимает четвертое место. В активе "Ливерпуля" девять пунктов и 13-я строчка.

