Где смотреть 'Интер' – 'Арсенал': расписание трансляций первой битвы грандов в Лиге чемпионов в 2026 году

Миланский "Интер" и лондонский "Арсенал" сыграют в центральном матче первых противостояний Лиги чемпионов в 2026 году. Команды встретятся в Италии во вторник, 20 января, а "неррадзури" попытаются стать первой командой, которая отберет очки у "канониров" в нынешнем розыгрыше турнира.

Встречу принимает легендарный стадион "Джузеппе Меацца". Стартовый свисток арбитра Жоау Пиньейру из Португалии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Соперники встречались друг с другом трижды. Две победы забрали итальянцы, а в активе "Арсенала" есть фантастический триумф в Милане со счетом 5:1 в 2003 году.

Англичане уверенно лидируют в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в активе 18 очков после шести матчей. "Интер" расположился на шестой строчке, набрав 12 пунктов.

