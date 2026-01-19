УкраїнськаУКР
Где смотреть "Интер" – "Арсенал": расписание трансляций первой битвы грандов в Лиге чемпионов в 2026 году

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
195
Миланский "Интер" и лондонский "Арсенал" сыграют в центральном матче первых противостояний Лиги чемпионов в 2026 году. Команды встретятся в Италии во вторник, 20 января, а "неррадзури" попытаются стать первой командой, которая отберет очки у "канониров" в нынешнем розыгрыше турнира.

Встречу принимает легендарный стадион "Джузеппе Меацца". Стартовый свисток арбитра Жоау Пиньейру из Португалии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Соперники встречались друг с другом  трижды. Две победы забрали итальянцы, а в активе "Арсенала" есть фантастический триумф в Милане со счетом 5:1 в 2003 году. 

Англичане уверенно лидируют в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в активе 18 очков после шести матчей. "Интер" расположился на шестой строчке, набрав 12 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко покинет Англию и станет игроком знаменитого клуба.

