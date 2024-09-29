Где смотреть футзал Украина – Бразилия: расписание трансляций полуфинала ЧМ-2024

Сборная Украины в среду, 2 октября, проведет полуфинальный матч на чемпионате мира по футзалу, который проходит в Узбекистане. Подопечные Александра Косенко на паркете "Хумо Арена" в Ташкенте сыграют с командой Бразилии. Начало в 18:00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию у себя на сайте и на Youtube-канале организует "Суспильне.Спорт". Также показ будет доступен на региональных каналах "Суспильного" ("Суспильне.Киев", "Суспильне.Полтава" и.т. д.), которые в бесплатном доступе есть в эфирном цифровом вещании T2. Также матч можно смотреть через приложение "Дия" на смартфоне. Показ доступен в разделе "Розваги" - "Дія ТВ" - "Суспільне".

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/4 финала подопечные Александра Косенко обыграли главную сенсацию турнира - команду Венесуэли (9:4). Последний раз в 1/2 финала ЧМ, Украина играла в 1996 году.

Накануне в 1/8 финала сборная Венесуэлы сенсационно обыграла команду Испании. Поединок в Андижане завершился со счетом 2:1. 24 сентября в 1/8 финала украинцы обыграли команду Нидерландов – 3:1.

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