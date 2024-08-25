Где смотреть футбол 'Зальцбург' – 'Динамо'. Расписание трансляций ответного плей-офф Лиги чемпионов

Столичное "Динамо" во вторник, 27 августа, проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Зальцбурга". Поединок в одноименном австрийском городе на "Ред Булл Арене" начнется в 22:00 по киевскому времени. Первую встречу киевский клуб проиграл 0:2.

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В прямом эфире игру покажет телеканал "Megogo Футбол 1", доступный на видеосервисе Megogo. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Зальцбург" – "Динамо".

Букмекеры перед повторным противостоянием не видят шансов у украинской команды. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 5.00, в то время как успех хозяев оценивается показателем 1.50.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором круге квалификации киевляне с общим счетом 9:2 разгромили сербский "Партизан" (6:2, 3:0), а в третьем были сильнее шотландского "Рейнджерс" (1:1, 2:0).

Отметим, что по итогам двух матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов победитель выйдет в групповой этап ЛЧ. Проигравший выступит в групповом турнире Лиге Европы.

В прошлом сезоне "Динамо" вышло в квалификацию Лиги конференций, где в 3-м раунде прошло "Арис", но в плей-офф квалификации уступило турецкому "Бешикташу" и вылетело из еврокубков.

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