'Динамо' с разгромом 'друзей Москвы' вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Видео

Киевское "Динамо" обыграло сербский "Партизан" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышло в 3-й раунд. Гостевой поединок на одноименном стадионе в Белграде завершился со счетом 3:0. Украинские футболисты первую игру выиграли 6:2.

Видео дня

Разгромная победа в первом матче сыграло свою роль. Мяч большую часть игрового времени перемещался в посредственном темпе, киевляне не демонстрировали никаких запредельных скоростей, играли по результаты и экономили силы на следующего соперника.

Несмотря на такой энергосберегающий режим подопечные Александра Шовковского уже на 17-й минуте открыли счет. Украинцы убегали в контратаку, Волошин отдал на Ваната, тот пытался покатить дальше на Ярмоленко. Мяч запутался в ногах сербов, но после рикошета все-таки оказался у Андрея и капитан "Динамо" не оставил шансов голкиперу.

На 68-й минуте "бело-синие" удвоили преимущество. 11-метровый удар реализовал Ванат.

Точку во встрече на последних секундах поставил Александр Караваев.

В третьем туре квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против шотландского "Рейнджерс". Первая игра запланирована на 6/7 августа. Ответная состоится 13 августа.Кроме того,

"Динамо" гарантировало себе евроосень - киевляне в случае вылета по квалификации ЛЧ будут играть в лиговой фазе (так теперь называется бывший групповой этап) Лиги Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, перед стартовым свистком первого матча игроки "Динамо" отказались пожимать руку соперника, так как сербы ездили в Москву на товарищеские матчи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!