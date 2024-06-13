Где смотреть футбол Румыния – Украина. Расписание трансляций Евро-2024

Сборная Украины по футболу в понедельник, 17 июня, стартует на чемпионате Европы-2024. На стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене подопечные Сергея Реброва в 1-м туре группового этапа сразятся с командой Румынии.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию игры Румыния – Украина. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Букмекеры уже сделали прогноз на матч.

Комментировать игру будут Вадим Скичко и Роберто Моралес. Отметим, что оба журналиста служат в ВСУ.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также состоится на платформе Volia TV. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного" и "Суспильне Спорт", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ Е НА ЕВРО-2024

1-й тур

17 июня, 16:00. Румыния – Украина. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

17 июня, 19:00. Бельгия – Словакия. Трансляция: MEGOGO

2-й тур

21 июня, 16:00. Словакия – Украина. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

22 июня. 22:00. Бельгия – Румыния. Трансляция: MEGOGO

3-й тур

26 июня, 19:00. Бельгия – Украина. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

26 июня, 19:00. Словакия – Румыния. Трансляция: MEGOGO

В своей истории Румыния и Украина на уровне футбольных сборных встречались 6 раз. Дважды побеждали украинцы. Одна встреча завершилась вничью.

Свой крайний раз Украина играла с Румынией в товарищеском матче в 2016 году и выиграла 4:3.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац выразил уверенность в том, что сборной Украины нельзя уже сейчас засчитывать три очка в матче Евро-2024 с Румынией.

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