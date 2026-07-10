Где смотреть футбол Аргентина – Швейцария: расписание трансляций 1/4 финала ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира аргентинцы уже в ночь на воскресенье, 12 июля, проведут четвертьфинальный матч первенства планеты 2026 года. Соперником "небесно-голубых", которые пробились в эту стадию благодаря феерической победе над Египтом, станет швейцарская национальная команда.

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Поединок принимает стадион в Канзас-Сити. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 04:00 утра по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА АРГЕНТИНА – ШВЕЙЦАРИЯ

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Аргентина – Швейцария так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,71, на победу швейцарцев – 5,76. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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