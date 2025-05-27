Где смотреть финал Лиги чемпионов-2025: расписание трансляций матча ПСЖ – "Интер"
Французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Милан" в субботу, 31 мая, сыграют в главном матче европейского клубного сезона. Команды из Парижа и Милана определят победителя Лиги чемпионов в первом очном противостоянии друг с другом в истории.
Поединок принимает стадион "Альянц Арена" в немецком Мюнхене. OBOZ.UA онлайн-трансляцию матча ПСЖ – "Интер". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.
Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За час до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.
Парижская команда под руководством тренера Луиса Энрике в нынешнем сезоне выиграла национальный чемпионат и кубок страны. Именно она считается фаворитом матча.
Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на выступление киевского "Динамо" в квалификации нового сезона следующего сезона.
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