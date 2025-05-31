Финал Лиги чемпионов-2025: все подробности матча ПСЖ – 'Интер'

Миланский "Интер" встретится с парижским "Пари Сен-Жерменом" в решающем матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Второе в истории противостояние Франции и Италии в финале турнира состоится в субботу, 31 мая. Встречу принимает стадион "Альянц Арена" в Мюнхене.

Видео дня

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2025 ПСЖ – "Интер". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПСЖ – "ИНТЕР"

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За час до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА ПСЖ – "ИНТЕР"

Фаворитами букмекеров считается французская команда. Аналитики GGBET предлагают такой футбольный прогноз сегодня: победа ПСЖ – 2.22, ничья – 3.44, победа "Интера" – 3.46. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

СУДЬИ НА ПСЖ – "ИНТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавляет Иштван Ковач. Помогать ему будут лайнсмены Михай Марика и Ференц Туньодь. Роль четвертого рефери исполнит португалец Жоау Пиньейру.

Также на поединке будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Деннис Хиглер из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис Энрике, главный тренер ПСЖ:

– Как только кто-то забьет, другая команда начнет рисковать больше, чем обычно, что поменяет изначальную стратегию на финал. Игра постоянно меняется. Такие финалы непредсказуемы, в таких финалах обе команды могут забить, и результат может меняться очень быстро. "Интер" – более опытная команда, чем мы. Они играли в финале два года назад. Это очень опытная команда с тренером, который уже знает, каково это – играть в таких матчах.

Симоне Инзаги, главный тренер "Интера":

– Знаем, что это будет очень важный финал. Мы очень хотим осчастливить наших болельщиков и сделаем для этого все возможное. ПСЖ – очень сильная и цельная команда с отличным тренером в лице Луиса Энрике. У них в команде много талантливых игроков, так что мы должны провести идеальный матч и оставаться в игре до самого конца. Мы очень уважаем ПСЖ, но постараемся сыграть в финале как можно лучше – с уважением к сопернику, но без страха.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Витинья, Руис – Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

"Интер": Зоммер – Павар, Ачерби, Бастони – Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Лаутаро, Тюрам

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