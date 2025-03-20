Где смотреть финал Кубка Украины по баскетболу: расписание трансляций

Уже в ближайшую субботу, 22 марта, в 13:00 на площадке днепровского КСК "Шинник" состоится финал Кубка Украины Favbet. В решающем матче турнира сыграют действующий обладатель трофея "Днепр" и прошлогодний финалист Суперлиги "Ривне".

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"Днепр" в своем полуфинальном матче победил "Черкаськи Мавпы" (87:58), а "Ривне" одолел "Харьковских Соколов" (90:70).

В прямом эфире финальную игру Кубка Украины Favbet между "Днепром" и "Ривне-ОШВСМ" будут транслировать телеканалы XSPORT и "Суспильне Спорт". Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

Все приобретенные билеты на финал 2 марта, не состоявшийся из-за воздушной тревоги, будут действительны для просмотра матча с трибун в субботу. Также билеты на финальную игру можно приобрести по ссылке.

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