'Днепр' вышел в финал Кубка Украины по баскетболу. Определена новая дата финального матча

"Днепр" одержал победу в домашнем полуфинальном матче Кубка Украины, победив в СК Шинник "Черкаськи Мавпы" со счетом 87:58. "Днепр" и "Ровно" сыграют в СК Шинник финальный матч 22 марта в 13:00.

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Все билеты, приобретенные на финальный матч раньше, остаются действительными. Напомним, решающая игра была перенесена из-за длительной воздушной тревоги в Днепре, в связи с чем запланированное время начала матчей было изменено.

Команда Владимира Коваля продемонстрировала доминирующую игру, не позволив сопернику сделать намек на интригу. Хозяева лидировали в течение всего матча, максимальный отрыв днепрян достигал 33 очков. Отличную игру продемонстрировала стартовая пятерка: квартет Загреба, Тимофеенко, Заркудаев и Конев на четырех набрали 66 очков, а Горобченко 11 раз ассистировал партнерам. Днепр реализовал 40% трехочковых, сделал 29 результативных передач и выиграл противостояние в краске (46-28).

Все это позволило хозяевам праздновать эффектную победу и выйти в финал Кубка, где Днепр будет противостоять БК Ровно.

Самым эффективным и результативным игроком матча стал центровой Сергей Загреба, у которого 20 очков, 6 подборов и 3 передачи в активе (РЕ 24).

Кубок Украины. Финал четырех, 1/2 финала

Днепр, СК Шинник

Днепр — Черкасские Мавпы 87:58 (24:19, 31:12, 19:21, 13:6)

Днепр: Загреба 20 + 6 подборов, Тимофеенко 17 + 4 передачи, Закурдаев 16 + 7 подборов - 3 потери, Конев 13 + 6 передач + 5 подборов + 2 перехвата, Горобченко 6 + 11 передач + 2 перехвата - старт, Дубоненко 2, 8 0, Орешник 0, Коротченко 0

Мавпы: Агафонов 16, Климов 11 – 3 потери, Кошеватский 6+9 передач, Клебан 7+9 подборов, Марченко 4 – старт, Дюпри 9+3 перехвата – 3 потери, Пирогово 5+5 подборов, Упырь 0, Фесун 0, Назаренко