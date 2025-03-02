Определился первый финалист Кубка Украины по баскетболу

БК "Ривене" победил "Харьковских Соколов" в полуфинальном матче Финала четырех Кубка Украины Favbet в Днепре и впервые в истории вышло в финал этого соревнования. Игра завершилась со счетом 90:70 в пользу ровенчан.

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Для обоих клубов попадание в четверку лучших команд кубковых соревнований стали лучшими результатами в истории. В субботу, 1 марта, из-за длительной воздушной тревоги поединок стартовал с более чем двухчасовым опозданием.

Начало игры оказалось нерезультативным, лидерство в счете харьковчан заставило первым взять тайм-аут наставника ровенчан Дениса Спиридонова. Это дало результат – дебютную четверть БК Ровно выиграл с +6. В середине второго периода Соколы ненадолго вернули себе лидерство, но вицечемпионы Украины снова вышли вперед и отправились на большой перерыв при преимуществе в 3 очка.

Ровенчане значительно лучше соперников провели третий период, их преимущество достигло максимальных в субботу 9 очков. В начале и конце третьей четверти снова произошли остановки из-за воздушных тревог. Поэтому было принято решение о завершении матча в воскресенье, 2 марта.

Доигрывание тоже началось с опозданием более полутора часов. Вынужденная пауза пошла на пользу Ровно, которое только увеличивало отрыв в счете. Подопечные Алексея Золотоуса не сумели во второй половине матча удержать американских легионеров, обеспечивших ровенскому клубу исторический выход в финал Кубка Украины.

В итоге БК Ровно был более точным (реализация 48% против 38% у соперника), более чем вдвое выиграл подбор (48-23) и лучше конвертировал потери в набранные очки (22:11).

Самым полезным игроком матча стал американский защитник победителей Си Джей Уильямсон, которому подчинился дабл-дабл: 25 очков + 12 подборов + 6 перехватов. Рейтинг эффективности этого баскетболиста составил 35. Также стоит отметить вклад его земляка Айзеи Фуллера (18 очков + 5 подборов) и украинца Дмитрия Головчика (17 очков + 6 подборов). В составе одного из лидеров Высшей лиги лучше всего сыграл защитник Дмитрий Мартынов (18 очков + 7 подборов).

Кубок Украины Favbet. 1/2 финала

Днепр. КСК Шинник

Харьковские Соколы — Ровно-ОШВСМ 70:90 (17:23, 21:18, 10:23, 22:26)

Харьковские Соколы: Мартынов 18+7 подборов, Никита Безима 9, Максим Безима 3, Бречко 3, Шавгаров 2+9 передач — старт; Чевердин 17, Заплотинский 9+5 подборов, Бибиков 5, Кузьмин 3, Змиевский 1

Ровно: Уильямсон 21 + 12 подборов + 6 перехватов, Головчик 17 + 6 подборов, Браун 10 + 7 подборов, Тимощук 2 + 6 подборов, Гарбарь 2 + 5 подборов - старт; Фуллер 18+5 подборов, Соловьев 5, Шепелев 5, Поносов 3, Герасимчук 3, Ковалевский 0, Шептицкий 0