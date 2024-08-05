Где смотреть финал боксера Хижняка на Олимпиаде-2024: расписание трансляций чемпионского боя

Украинский боксер Александр Хижняк в среду, 7 августа, поборется за золотую медаль Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 29-летний уроженец Полтавы во второй раз подряд вышел в решающий поединок главного турнира четырехлетия.

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Соперником Хижняка в золотом финале весовой категории до 80 килограмм станет казахский боксер Нурбек Оралбай. Время начала поединка – в 23:51 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны на видеосервисе Megogo и цифровом эфирном телевидении T2. Также прямой эфир из Парижа будет доступен на сайте suspilne.media в разделе "Олимпиада-2024".

Явным фаворитом дуэли считается украинский боксер. Ставки на его победу по итогам трех раундов принимаются с коэффициентом 1,25. Триумф Оралбая оценивается котировкой 3,70.

Отметим, что 24-летний представитель Казахстана является действующим чемпионом мира в данной весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Олимпиады-2024 Хижняк добыл непростую победу, побив двукратного олимпийского чемпиона из Кубы Арлена Лопеса Кардону (3:2). Вчетвертьфинале Александр единогласным решением судей прошел Вандерлея де Соузу Перейру из Бразилии.

До этого Хижняк добыл непростую победу в 1/8 финала Олимпиады-2024, по очкам раздельным решением победив венгра Филиппа Акилова (4:1).

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