Украинский боксер Хижняк разгромил соперника и вышел в полуфинал Олимпиады-2024, гарантировав себе медаль

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Нашему соотечественнику в весовой категории до 80 килограмм противостоял Вандерлей де Соуза Перейра из Бразилии, однако сопротивления не оказал, проиграв единогласным решением судей 5-0.

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Бой начался с яростных атак украинского боксера, который считался явным фаворитом дуэли. Бразилец же предпочел действовать вторым номером на контратаках, а также он постоянно пробивал по корпусу.. Однако это не останавливало Полтавского танка, как называют Александра.

Во втором раунде бразилец пошел отыгрываться за поражение в стартовой трехминутке. В свою очередь Хижняк же нашел дыру в обороне соперника и принялся набрасывать в голову Перейре, часто задействую апперкот. К тому же, комбинации украинцы были быстрее и точнее.

На первых секундах заключительного раунда рефери снял очко с бразильца за то, что тому забыли дать капу. Украинец же несколько снизил темп, понимая, что побеждает. В итоге судьи отдали победу Хижняку. Это означает, что наш боксер гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Соперником нашего полутяжа в 1/2 финала станет Арлен Лопес Кардона с Кубы. Поединок состоится в воскресенье, 4 августа, в 18:22 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом бою Олимпийских игр-2024 Александр Хижняк побил уроженца Бахмута, который через Россию сбежал в сборную Венгрии.

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