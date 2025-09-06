Где смотреть бокс столетия Канело Альварес – Теренс Кроуфорд. Расписание трансляций исторического боя

13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе состоится грандиозное боксёрское событие: на арене Allegiant Stadium чемпион из Мексики Сауль "Канело" Альварес (63–2–2, 39 КО) проведёт защиту всех своих титулов во втором среднем весе в бою против непобеждённого американца Теренса Кроуфорда (41–0, 31 КО). Впервые в истории столь масштабный поединок покажет стриминговая платформа Netflix, подготовившая к нему специальный проморолик.

Видео дня

Альварес и Кроуфорд разыграют не только звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), но и эксклюзивный пояс от The Ring.

Если победит Канело, он укрепит свой статус главного мексиканского боксера современности и войдет в число величайших чемпионов в истории.

В случае успеха Кроуфорда он станет первым абсолютным чемпионом сразу в трёх весовых категориях и подтвердит звание лучшего бойца своего поколения.

В Украине трансляцию "боя столетия" проведёт сервис MEGOGO: доступ к прямому эфиру открыт по подписке MEGOPACK N+S. Стоимость составляет 649 гривен в месяц, а для новых пользователей действует цена 449 гривен за первый месяц.

Поединок начнется в 4 утра 14 сентября. Комментаторы медиасервиса уже назвали предстоящее шоу главным событием в современном боксе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!