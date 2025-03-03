Где смотреть 'Бенфика' – 'Барселона': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

В главном клубном футбольном турнире Европы Лиги чемпионов стартует главная фаза борьбы за трофей – стадия плей-офф. Уже в 1/8 финала снова встретятся лиссабонская "Бенфика" и каталонская "Барселона", который ранее играли на первом этапе соревнования.

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Первый поединок команды проведут на поле стадиона "Да Луш" в среду, 5 марта. Стартовый свисток арбитра Феликса Цвайера из Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть принципиальнейшую дуэль украинские любители футбола смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании будет доступен на канале "Megogo Футбол 3".

Фаворитами встречи считаются гости. Ставки на победу "Барселоны" принимаются с коэффициентом 1,85. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех "Бенфики" достигают уровня 3,50.

Совсем недавно соперники выдали совершенно невероятный матч в седьмом туре Лиги чемпионов, в котором каталонцы вырвали гостевую победу 5:4, а вратарь сборной Украины Анатолий Трубин допустил дикую ошибку.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" не оставил шансов "Манчестер Сити" в стыковых матчах Лиги чемпионов, забив шесть голов.

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