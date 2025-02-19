'Реал' – 'Манчестер Сити'. В битве грандов определился участник 1/8 финала Лиги чемпионов. Видео

"Реал" уверенно победил английский "Манчестер Сити" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Поединок на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 3:1.

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Испанский клуб захватил инициативу с первых минут, а Килиан Мбаппе оформил хет-трик, став главным героем встречи. Первая игра также завершилась в пользу "Реала" (3:2), благодаря чему хозяева без особых проблем прошли в следующий раунд.

Матч начался с мощного натиска подопечных Анчелотти. Уже на 4-й минуте Мбаппе воспользовался передачей Рауля Асенсио и элегантно перебросил Эдерсона – 1:0. "Манчестер Сити" пытался ответить, но потерял Джона Стоунза, который получил травму и покинул поле. Англичане много владели мячом, но "Реал" уверенно контролировал ход игры.

На 33-й минуте мадридцы удвоили преимущество. Родриго нашел пасом Мбаппе, и француз точно пробил в угол ворот. "Сити" продолжил владеть мячом, но статистика ударов показывала неутешительную картину – к 66-й минуте по ударам в створ было 6:0 в пользу "Реала". Горожане пытались пробить издали, но Тибо Куртуа уверенно отражал удары Фодена и других игроков.

Точку в матче на 61-й минуте поставил все тот-же Мбаппе. После этого игра фактически успокоилась – "Реал" уверенно держал мяч.

Лидер сборной Англии Фил Фоден и египетский легионер Омар Мармуш пытались что-то придумать, но оборона мадридцев дала сбой лишь на 2-й добавленной минуте. Удар египтянина пришелся в штангу, на добивании первым оказался Нико, отправив круглый снаряд в пустые ворота.

Соперник "Реала" по 1/8 финалу определится по результатам жеребьевки 21 февраля.

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