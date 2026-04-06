Где смотреть 'Барселона' – 'Атлетико': расписание трансляций 1/4 финала Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико" сойдутся в испанском дерби в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый поединок представителей Ла Лиги состоится уже в среду, 8 апреля, и станет вторым подряд между командами за последние четыре дня.

Встречу принимает легендарный стадион "Камп Ноу". Стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир из Барселоны организовывает телеканал "Megogo Футбол 2", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

На минувших выходных соперники встречались в матче чемпионата Испании. "Барселона" в скандальном противостоянии одержала выездную победу 2:1.

В целом, в нынешнем сезоне каталонцы сыграли с "матрасниками" четыре поединка, в которых трижды выиграли и один раз с треском проиграли (0:4 в Кубке Испании).

В Лиге чемпионов "Барса" и "Атлетико" провели четыре встречи – все на стадии четвертьфиналов. Обе дуэли остались за столичным коллективом.

Як повідомляв OBOZ.UA, украинский вратарь Андрей Лунин стал первым в истории представителем нашей страны, который вывел "Реал" на матч чемпионата Испании с капитанской повязкой.

