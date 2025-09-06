Где смотреть Азербайджан – Украина. Расписание трансляций отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины вторник, 9 сентября, проведёт свой второй матч квалификации на чемпионат мира по футболу-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Подопечные Сергея Реброва на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку сыграют против команды Азербайджана.

OBOZ.UA проведет онлайн матча Азербайджан – Украина. Начало запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Все поединки украинской сборной в отборочном цикле транслирует медиасервис MEGOGO.

Встречу можно будет посмотреть на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно в эфире телеканала "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Дополнительно трансляция появится на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в отдельном pop-up разделе "Телевидение" в день игры.

Украина и Азербайджан в своей истории встречались два раза на уровне национальных футбольных команд и оба раза в товарищеских матчах. Летом 2006-го "желто-синие" победили со счетом 6:0, а спустя полгода расписали нулевую ничью.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября мужская сборная Украины по футболу поражением 0:2 открыла отбор к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. Во Вроцлаве "сине-желтые" пропустили уже на 10-й минуте.

От Европы на турнир выйдут 16 сборных, а соперниками украинцев в группе стали Франция, Азербайджан и Исландия.

