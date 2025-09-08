Азербайджан – Украина: все подробности матча отбора ЧМ-2026 по футболу
Сборная Украины по футболу во вторник, 9 сентября, проведет второй матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда Сергея Реброва после поражения от Франции сыграет на выезде с Азербайджаном, с которым ранее еще не проводила официальных встреч.
Поединок принимает стадион имени Тофика Бахрамова в Баку. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ АЗЕРБАЙДЖАН – УКРАИНА
Встречу можно будет посмотреть на видеоплатформе Megogo по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно в эфире телеканала "Megogo Спорт" в Т2 и кабельных сетях. Дополнительно трансляция появится на канале "Megogo Футбол 1" и в отдельном pop-up разделе "Телевидение" в день игры.
ПРОГНОЗ НА АЗЕРБАЙДЖАН – УКРАИНА
Явными фаворитами поединка считаются гости. Ставки на победу сборной Украины принимаются с коэффициентом 1,53. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех Азербайджана достигают уровня 6,00.
СУДЬИ НА АЗЕРБАЙДЖАН – УКРАИНА
Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Греции, которую возглавляет Василис Фотиас. Помогать ему будут лайнсмены Андреас Ментанас и Михаил Пападакис. Роль четвертого рефери исполнит Анастасиос Папапетру.
Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Агелос Эвангелу.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Азербайджан: Махаммадалиев – Дашдамиров, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулиев, Хусейнов, Ибрагимли, Махмудов, Абдуллазаде, Эмрели, Ахундзаде.
Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Зубков, Очеретько, Судаков, Калюжный, Гуцуляк, Довбик.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Обе команды проиграли дебютные игры. Украинцы потерпели поражение от фаворита квартета Франции, а азербайджанцы с треском уступили в Исландии (0:5). Прямую путевку на ЧМ получит победитель группы, а вторая команда отправится в плей-офф квалификации.
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Команды не проводили еще официальных матчей, но дважды играли в товарищеских. Оба спарринга прошли в 2006 году, когда в Баку соперники разошлись миром 0:0, а в Киеве сильнее были хозяева 6:0.
