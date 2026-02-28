Где смотреть 7-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

С 5 по 8 марта на лыжно-биатлонном стадионе в провинции Карелия состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону . Программа включает индивидуальные гонки у женщин и мужчин, масс-старт у женщин, эстафеты у мужчин и женщин и масс-старт у мужчин.

Эти соревнования являются частью регулярного сезона Кубка мира 2025/26, который стартовал в ноябре 2025 года и завершится в марте 2026 года.

Комплекс трасс в финском Контиолахти расположен на холме над озером Хёютияйнен, примерно в 15 км севернее города Йоэнсуу. Рельеф трассы разнообразен: на дистанции чередуются короткие и длинные подъемы и спуски различной сложности, перепады высот находятся примерно между 89 и 129 метрами, а перед выходом на стрельбище расположены сложные участки с подъемами, что может влиять на точность стрельбы после интенсивной работы на лыжах.

Единственным транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт": все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "MEGOPACK" медиасервиса Megogo.

Женская сборная Украины: (будет опубликован позже)

Мужская сборная Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Этап 7 – Контиолахти, Финляндия

5 марта 2026

18:05, индивидуальная гонка 15 км, женщины

6 марта 2026

18:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины

7 марта 2026

14:40, масс-старт 12.5 км, женщины

16:40, эстафета 4х7.5 км, мужчины

8 марта 2026

14:30, эстафета 4х6 км, женщины

17:55, масс-старт 15 км, мужчины

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, Антон Дудченко и Тарас Лесюк после выступлений на Олимпийских играх-2026 продолжат сезон вне основной сборной на соревнованиях рангом ниже. Оба биатлониста включены в состав на заключительные этапы Кубка IBU.

На Кубке мира их заменят Богдан Цымбал и Артем Тищенко,

