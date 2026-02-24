Чемпионов Украины по биатлону после Олимпиады-2026 исключили из сборной Украины на этап Кубка мира

Чемпионы Украины по биатлону в эстафете Антон Дудченко и Тарас Лесюк после выступлений на Олимпийских играх-2026 продолжат сезон вне основной сборной на соревнованиях рангом ниже. Оба биатлониста включены в состав на заключительные этапы Кубка IBU.

На Кубке мира их заменят Богдан Цымбал и Артем Тищенко, сообщает "Суспильне", со ссылкой на тренера сборной Украины Надежду Белову. 7-й этап Кубка мира пройдет с 5 по 8 марта в финском Контиолахти.

По словам Беловой, Дудченко и Лесюк выступят на двух финальных этапах Кубка IBU в американском Лейк-Плэсиде, первый из которых стартует 26 февраля с короткой индивидуальной гонки у мужчин.

На Играх в Антгольце Дудченко провел вторую Олимпиаду в карьере. Он занял 35-е место в индивидуальной гонке и 88-е в спринте, что стало его худшим результатом на Олимпиадах, после чего не попал в состав на эстафету.

Лесюк дебютировал на Олимпийских играх. В индивидуальной гонке он стал 65-м, затем бежал заключительный этап мужской эстафеты и заработал два штрафных круга: сборная Украины финишировала 16-й, показав худший результат на Играх за 28 лет.

Белова пояснила, что решение связано с визовыми вопросами и спортивными показателями. По ее словам, у команды возникли проблемы с американскими визами, поэтому "поедут те, кто должен был ехать", при этом учитывались результаты стартов на Олимпийских играх, Кубке мира и Кубке IBU, после чего анализировалось распределение спортсменов по турнирам.

Дудченко впервые с ноября 2019 года выступит на Кубке IBU: тогда он был 26-м в спринте в норвежском Шушене. С того времени биатлонист постоянно входил в состав основной сборной на Кубке мира, участвовал в пяти чемпионатах мира и двух Олимпиадах.

Лесюк начинал сезон на Кубке IBU, где по итогам этапов в Обертиллиахе и Риднау получил место в основной команде. В частности, на этапе в Италии он занял седьмое место в индивидуальной гонке, повторив свой второй лучший результат в серии.

