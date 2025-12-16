Где смотреть 3-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций с Аннеси – Ле-Гран-Борнан, Франция

В четверг, 18 декабря, на лыжном курорте Ле-Гран-Борнан неподалеку от французского городка Аннеси стартует третий этап Кубка мира по биатлону. В программе запланированы спринт, гонка преследования и масс-старт.

Это один из самых атмосферных этапов Кубка мира по биатлону, который проходит в Верхней Савойе у подножия Альп. Соревнования принимает стадион Le Grand-Bornand – Sylvie Becaert, расположенный в горной долине с живописными панорамами и компактной ареной, где трибуны максимально близко подступают к трассе и стрельбищу. Этап известен мягким альпийским климатом, частыми капризами погоды и сложным снегом, что делает гонки непредсказуемыми и тактически насыщенными.

История этапа в Ле-Гран-Борнане началась в 2013 году, и с тех пор он стал одной из визитных карточек французского биатлона. Здесь традиционно собираются десятки тысяч болельщиков, создавая шумную, почти футбольную атмосферу, особенно во время выступлений хозяев трассы. Трассы отличаются рельефом с чередованием коротких подъемов и скоростных спусков, а стрельбище нередко испытывает спортсменов ветром, который меняется буквально от выстрела к выстрелу.

Женская сборная Украины: (состав будет опубликован позже)

Мужская сборная Украины: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Богдан Борковський

Единственным транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт": все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "Оптимальная", медиасервиса Megogo.

Этап 3 – Аннеси – Ле-Гран-Борнан, Франция

18 декабря 2025

15:15, спринт 7.5 км, женщины

19 декабря 2025

15:15, спринт 10 км, мужчины

20 декабря 2025

13:15, гонка преследования 10 км, женщины

15:45, гонка преследования 10 км, мужчины

21 декабря 2025

13:15, масс-старт 12.5 км, женщины

15:45, масс-старт 15 км, мужчины

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, Международный союз биатлонистов (IBU) официально отобрал у России медали чемпионата мира по биатлону и отдал Украине. Торжественную церемонию после одной из гонок 2-го этапа Кубка мира лично провел глава IBU, шведский функционер Олле Далин.

