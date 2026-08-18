Где и когда смотреть Магучих на Бриллиантовой лиге. Расписание трансляций

Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в воскресенье, 23 августа примет участие в очередном, 12-м этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги. 23-летняя днепрянка выйдет в сектор прыжков в высоту вместе с Ириной Геращенко и Юлией Левченко.

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Соревнования пройдут в Хожуве (Силезия). Начало запланировано на 16:00 по киевскому времени.

В Украине следить за выступлением можно будет на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах вещателя.

Одной из главных соперниц Магучих станет австралийка Никола Олислагерс, которая регулярно борется с украинкой за победы на крупнейших международных турнирах. В 2024 году Магучих опередила Олислагерс в борьбе за олимпийское "золото" в Париже. Украинка также побеждала австралийку на чемпионате мира 2023 года и в финалах Бриллиантовой лиги 2022, 2023 и 2024 годов.

Сезон 2026 года складывается для Магучих успешно. В августе она завоевала третье подряд "золото" чемпионата Европы, победив в Бирмингеме с результатом 1,97 м и повторив достижение трех подряд побед на континентальных первенствах.

Ранее украинка выиграла "золото" чемпионата мира в помещении в польском Торуне, а также стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате. В июле Магучих впервые за пять лет выступила на чемпионате Украины и победила во Львове с результатом 2,01 м, который остается ее лучшим показателем сезона.

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