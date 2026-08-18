Борьба с нарушениями ПДД: на дорогах Украины появятся новые камеры и "Фантомы"

Министерство внутренних дел Украины подготовило предложения для заседания Совета национальной безопасности и обороны по ужесточению ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения. При этом уже на этой неделе на украинских дорогах планируется запустить десятки новых камер автоматической фиксации скорости.

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Об этом 18 августа сообщил министр внутренних дел Иван Выговский в своем официальном Telegram-канале. Он отметил, что провел совещание с заместителями министра, руководством Национальной полиции и Департамента патрульной полиции, в ходе которого были определены конкретные предложения для СНБО.

Ужесточение ответственности

По словам Выговского, одним из ключевых направлений станет ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД. Особое внимание будет уделено безопасности пассажирских перевозок и урегулированию вопросов управления легким электротранспортом.

"Во-первых, необходимо усилить ответственность за систематические нарушения правил. Она должна быть ощутимой и неотвратимой. В приоритете также находятся безопасность пассажирских перевозок и урегулирование вопросов управления легким электротранспортом", – заявил министр.

Он добавил, что МВД совместно с народными депутатами уже разработало ряд соответствующих инициатив.

Новые камеры

Отдельно МВД усиливает контроль за превышением скорости. Выговский назвал скорость одной из главных причин ДТП и сообщил о запуске новых камер автоматической фиксации.

"На этой неделе введем в эксплуатацию десятки новых камер автоматической фиксации скорости. Места, где они будут установлены, в ближайшее время обнародует патрульная полиция", – сказал глава МВД.

Также на украинские дороги планируют вернуть специальные патрульные автомобили "Фантомы". Они внешне не выделяются среди других машин, но оснащены системами фиксации нарушений скоростного режима, в частности во время движения.

"Они проработали всего месяц до начала полномасштабной войны. И за этот период полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей, превысивших скорость. "Фантомы" вернутся на дороги", – отметил Выговский.

Министр также сообщил, что только за первые недели августа в Украине зафиксировали более 1300 ДТП с пострадавшими. Он упомянул и аварию, произошедшую накануне в центре Киева.

"Вчера в центре столицы произошла ужасная авария, которая чудом не привела к человеческим жертвам. Только за первые недели августа в Украине зафиксировано более 1300 ДТП с пострадавшими", – отметил Иван Выговский.

Повышение безопасности дорожного движения – одна из задач Министерства внутренних дел Украины, которую предложили включить в Программу деятельности правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в понедельник, 17 августа, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей возле Дворца "Украина". В результате ДТП две машины вылетели на тротуар, а одна из них снесла летнюю площадку заведения общественного питания и перевернулась. Как стало нам известно из собственных источников, за рулем одной из машин находился Кирилл Островский, который в 2018 году сбил насмерть ребенка.

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