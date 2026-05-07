Где и когда смотреть бой за пояс, который отобрали у Усика. Расписание трансляций Уордли – Дюбуа

Британские супертяжеловесы Фабио Уордли (20–0–1, 19 КО) и Даниел Дюбуа (22–3, 21 КО) проведут чемпионский бой за титул WBO, который ранее принадлежал Александру Усику. Поединок состоится в Манчестере на арене Co-Op Live, а в Украине его покажет стриминговый сервис DAZN.

Трансляция вечера бокса стартует 9 мая в 20:00 по киевскому времени. Главный бой организаторы ожидают не ранее 00:00 или 01:00 ночи на 10 мая.

В Украине посмотреть поединок можно только на платформе DAZN Ukraine. Для доступа потребуется подписка сервиса. Пользователям доступны два варианта пакета.

DAZN Standard позволяет оплатить просмотр боя с семидневным бесплатным пробным периодом либо оформить стандартную подписку сервиса. Также доступен пакет DAZN Ultimate: его стоимость составляет 830 гривен в месяц при оформлении годового контракта с автоматическим продлением.

Трансляция доступна через сайт и приложение DAZN на смартфонах, планшетах, Smart TV, игровых консолях и компьютерах.

На кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), который отобрали у украинца.. Для Уордли этот поединок станет первой защитой титула.

Оба боксера имеют одинаковые габариты: рост 196 сантиметров и размах рук 198 сантиметров. При этом 31-летний Уордли подходит к бою без поражений, а 28-летний Дюбуа имеет опыт поединков против топовых соперников, среди которых Александр Усик и Энтони Джошуа.

Боксеры ранее пересекались в спаррингах около семи-восьми лет назад. Уордли признавал, что тогда Дюбуа, имевший серьезный любительский опыт, выглядел сильнее. Букмекеры считают претендента небольшим фаворитом, однако в опросах болельщиков преимущество чаще отдают действующему чемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября прошлого года Уордли одержал неожиданную досрочную победу техническим нокаутом над Джозефом Паркером (36-4, 24 KO) в объединительном поединке временных чемпионов мира WBA и WBО и стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Поединок на O2 Arena в Лондоне был остановлен в 11-м раунде после мощной атаки Уордли, когда Паркер уже едва держался на ногах.

Дюбуа в июле 2025-го проиграл нокаутом Александру Усику. Решающий эпизод произошел в пятом раунде второго поединка Усика с британцем. Украинский боксер отправил Дюбуа в два подряд нокдауна и завершил бой досрочно, во второй раз став абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

