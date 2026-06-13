Где бесплатно смотреть Wimblеdon. Расписание трансляций тенниса

Теннисные болельщики в Украине смогут смотреть матчи Уимблдона-2026 бесплатно на платформах Суспільного. В течение двух недель зрителям будут доступны прямые эфиры ключевых встреч и трансляции с кортов турнира в режиме реального времени.

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Официальным транслятором Уимблдона-2026 в Украине стала телекомпания Суспільне Спорт. Главный травяной турнир сезона пройдет с 29 июня по 12 июля.

Следить за матчами можно на телеканале "Суспільне Спорт", где будут показывать основные поединки каждого игрового дня. Также трансляции будут доступны на официальном сайте Суспільне Спорт, где зрители смогут смотреть игры с различных кортов в режиме онлайн.

Кроме того, включения с турнира будут выходить на региональных телеканалах Суспільного, доступных в кабельных сетях и цифровом эфире Т2.

В основной сетке соревнований выступят как минимум семь украинских теннисисток. Среди них: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Уимблдон является одним из четырех турниров "Большого шлема" и традиционно проводится на травяных кортах в Лондоне. Финальные матчи турнира запланированы на 11 и 12 июля.

В прошлом году лучшими среди украинок в одиночном разряде стали Даяна Ястремская и Элина Свитолина, которые дошли до третьего круга.

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