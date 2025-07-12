Второй раз в истории! Финал женского Wimbledon-2025 завершился с редчайшим результатом. Видео

Финал Wimbledon-2025 у женщин вошёл в историю как один из самых унизительных и самых уникальных. Полька Ига Швёнтек (№8 WTA) за 57 минут разгромила американку Аманду Анисимову (№12 WTA) со счётом 6:0, 6:0, повесив сопернице по "баранке" в каждом из сетах.

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Подобное случалось на главном травяном турнире лишь однажды, более века назад, в 1911 году.

Это был первый финал Уимблдона в карьере Швёнтек, и она провела его идеально. До этого её максимумом здесь был четвертьфинал. Теперь же Ига не просто стала чемпионкой, но и первой полькой, победившей на Wimbledon в одиночном разряде.

До неё в финале играли лишь две представительницы Польши: Ядвига Енджеёвская (1936) и Агнешка Радваньская (2012), но обе проиграли.

Титул в Лондоне стал для Швёнтек уже шестым на турнирах "Большого шлема" в карьере. Ранее она четыре раза побеждала на Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз — на US Open (2022). Кроме того, Ига повторила уникальное достижение Маргарет Корт и Моники Селеш — выиграла все свои первые шесть финалов на мэйджорах.

Благодаря победе на Уимблдоне Швёнтек поднимется на третье место в мировом рейтинге. Анисимова, несмотря на разгром в финале впервые в карьере войдёт в топ-10, став седьмой ракеткой мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Анимисова в полуфинале сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.

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