Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу: положение в группах

Впервые в истории сразу три страны принимают чемпионат мира по футболу. Первенство планеты 2026 года состоится на стадионах США, Мексики и Канады с 11 июня по 19 июля. Организаторы расширили мундиаль до рекордных 48 национальных команд, которые были разбиты на 12 групп.

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На первом этапе турнира наибольший интерес болельщиков прикован к фаворитам – действующим чемпионам аргентинцам, а также французам, португальцам, испанцам, англичанам. Также будут следить за дебютантами мундиалей Кюрасао, Узбекистаном, Кабо-Верде и Иорданией.

Чтобы выйти в следующий этап соревнований командам нужно попасть в топ-2 своих групп. Это гарантирует автоматическое место в играх на вылет. А среди сборных, которые займут третьи места, будут определены восемь лучших, которые продолжат борьбу за медали.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧМ-2026 ПО ФУТБОЛУ

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Группа І

Группа J

Группа К

Группа L

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