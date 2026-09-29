Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) добыл две победы подряд после двух поражений от Александра Усика (24-0, 15 КО). Британец сначала разгромно победил россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO), забрав все 12 раундов на записках двух судей, а затем заставил сдаться поляка Мариуша Ваха (39-14, 20 КО).

Теперь Цыганский король, как называют Фьюри, вызвал на бой своего соотечественника Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Одно из самых эпичных противостояний мирового бокса планируют организовать до конца нынешнего года, о чем объявил главный на сегодня устроитель вечеров бокса Турки Аль-ашших.

Порівняльна характеристика Ф'юрі та Джошуа. Источник: згенеровано штучним інтелектом

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, прогнозирует победу Фьюри по очкам. Нейросеть отмечается превосходство Тайсона в мастерстве и физических данных.

Фьюри – Джошуа: искусственны... Развернуть

Ф'юрі готує бій із Джошуа. Источник: instagram.com/boxing.media

"Фьюри победит, скорее всего по очкам. Шансы на нокаут от кого-то из них невысоки, потому что оба опытные и умеют выживать. Фьюри мастер дистанции, движения, клинча и психологического давления. Он заставляет соперников выглядеть неуклюже, даже если они мощнее. Он уже проходил топовых супертяжей. У Джошуа есть проблемы с подвижными боксерами. Фьюри будет контролировать дистанцию первые 4-5 раундов, набирать очки. Джошуа будет пытаться сократить дистанцию и "убить" одним ударом. Во второй половине Фьюри устанет меньше благодаря лучшей технике и выносливости, и возьмет бой по очкам", – резюмирует ИИ.

Олександр Усик, Олександр Хи... Источник: Luckypunchnet Развернуть

Ентоні Джошуа Источник: instagram.com/anthonyjoshua

Отметим, что Джошуа отметился эпатажной выходкой после того, как Фьюри вызвал его на поединок, победив Махмудова.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попало странное поведение Энтони Джошуа во время боя Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова.

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