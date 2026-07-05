Футболисты сборной Украины отказались возвращаться в Украину – медиа

За одесский "Черноморец" в новом сезоне не будут выступать полузащитник Антон Царенко и центральный защитник Максим Дячук, которые в прошлом сезоне играли в Польше. По информации журналиста Михаила Спиваковского, футболисты отказались возвращаться в Украину.

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Об этом Спиваковский сообщил в эфире программы TaToTake. По его словам, одесский клуб пытался арендовать у "Динамо" Царенко и Дячука, однако переговоры завершились безрезультатно.

"Черноморец" пытался арендовать у "Динамо" Царенко и Дячука. Однако безуспешно: игроки отказались возвращаться в Украину", – заявил Спиваковский.

Оба футболиста сезон-2025/26 провели в польской "Лехии" из Гданьска на правах аренды. В конце июня польский клуб официально сообщил о завершении арендных соглашений, после чего игроки должны были вернуться в расположение "Динамо". Контракты Царенко и Дячука с киевским клубом действуют до 30 июня 2028 года.

22-летний Царенко является воспитанником академии "Динамо". За два сезона в "Лехии" он провел 36 матчей и забил два мяча. Футболист выступает за молодежную сборную Украины и принимал участие в чемпионате Европы U21.

22-летний Дячук выступает на позиции центрального защитника. В прошлом сезоне он сыграл за "Лехию" 26 матчей и отметился одним голом. Защитник также привлекался в молодежные сборные Украины.

При этом публикации в социальных сетях указывают на то, что Дячук продолжает находиться за пределами Украины. На фотографиях, опубликованных 13 июня, футболист показывал поездки по Европе вместе с супругой.

Кроме того, 5 июля молодая жена игрока разместила новые снимки из Венеции, подтвердив, что семья находится в Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, Дячук официально женился на своей возлюбленной Марии Олейниковой. Торжество прошло 26 мая на набережной Днепра и стало настоящим праздником с участием известных футболистов, музыкой и яркими эмоциями.

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