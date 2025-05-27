Футболист 'Динамо' женился на красавице-журналистке. Фото

Защитник киевского "Динамо" Максим Дячук официально женился на своей возлюбленной Марии Олейниковой. Торжество прошло 26 мая на набережной Днепра и стало настоящим праздником с участием известных футболистов, музыкой и яркими эмоциями.

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Мария, с которой Дячук был в отношениях несколько лет, работает журналисткой.

Праздник собрал не только родных и друзей, но и его коллег по "Динамо". Среди гостей были замечены Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак, Николай Михайленко и другие представители украинского футбола.

Невеста выбрала классическое белое платье с кружевом и шлейфом, а жених был в элегантном костюме.

Несмотря на дождь, который пошёл во время церемонии, атмосфера получилась тёплой и трогательной.

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