Футболист заработал самое быстрое удаление в истории английского футбола. Видео

Нападающий "Шрусбери" Джон Маркис был удалён с поля через 13 секунд после начала матча Лиги Один с "Питерборо", повторив рекорд по самой быстрой красной карточке с начала игры в английском профессиональном футболе.

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Впервые это достижение было установлено бывшим вратарем "Шеффилд Уэнсди" Кевином Прессманом в 2000 году за игру рукой за пределами штрафной.

2 марта 27-летний Маркис занял своё "почетное" место в рейтинге после того, как "Шрусбери" начал матч и сыграл мяч вперёд, где опытный нападающий локтем задел защитника "Питерборо" Сэма Хьюза.

Судья Мартин Вудс без колебаний показал капитану "Шрусбери" красную карточку, что стало его первым удалением за четыре года.

Стоит отметить, что в английском футболе были случаи, когда заменённые игроки получали красную карточку до возобновления игры после их выхода на поле. Удаления Кита Гиллеспи из "Шеффилд Юнайтед" в матче с "Редингом" в 2007 году и Уолтера Бойда из "Суонси" в игре против "Дарлингтона" в 2000 году были официально зафиксированы как нулевые секунды.

Мировой рекорд по красной карточке с начала матча в высших лигах, как предполагается, составляет 10 секунд, и был установлен Джузеппе Лоренцо из "Болоньи" в матче против "Пармы" в 1990 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года нападающий "Крузейро" Рафа Силва заработал одно из самых быстрых удалений в истории футбола. 32-летний бразилец увидел перед собой красную карточку на 3-й секунде матча. Инцидент случился в игре 31-го тура бразильской Серии А против "Атлетико Паранаэнсе".