Самое быстрое в истории? В Бразилии футболист заработал удаление на 3-й секунде матча. Видео

Нападающий "Крузейро" Рафа Силва заработал одно из самых быстрых удалений в истории футбола. 32-летний бразилец увидел перед собой красную карточку на 3-й секунде матча. Инцидент случился в игре 31-го тура бразильской Серии А против "Атлетико Паранаэнсе".

Видео дня

После того, как игрок "Атлетико Паранаэнсе" развел мяч с цента поля и отдал пас на своего одноклубника, на него накинулся Силва. Рафа, пробегая мимо, со всей силы ударил локтем в лицо Кайке Роша.

Арбитр изначально не увидел нарушения, но после подсказки ассистента выгнал нарушителя с поля.

Играя в большинстве, "Атлетико" легко добился разгромной победы 3:0.

На следующий день после поединка Рафа у себя в Insagram оставил послание, где извинился за случившееся перед всеми болельщиками "Крузейро" и одноклубниками.

"Я знаю, что допустил ошибку и в итоге поставил под угрозу команду в матче. Я был очень рад возможности вернуться на поле и был полон желания помочь, особенно после трех месяцев тяжелого и сложного восстановления. Однако в итоге я переусердствовал. Я еще раз прошу прощения. Я буду работать, чтобы вернуть доверие каждого", – заявил футболист.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!