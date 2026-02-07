Футболист сборной Украины забил в свои ворота в первом же матче после возвращения в команду в Англии. Видео

Украинский защитник Виталий Миколенко неудачно вернулся в стартовый состав "Эвертона" после травмы. В первом же матче после паузы 26-летний футболист сборной Украины отметился автоголом в игре АПЛ против "Фулгема".

Встреча 25-го тура чемпионата Англии состоялась 7 февраля в Лондоне. "Фулгем" открыл счет на 18-й минуте после эпизода у ворот гостей: нападающий хозяев Рауль Хименес пробил из пределов штрафной, вратарь Джордан Пикфорд парировал удар, однако мяч отскочил в Миколенко и от его ноги залетел в сетку.

Украинский защитник вышел на поле с первых минут, хотя предыдущий матч "Эвертона" против "Брайтона" он пропустил из-за ушиба. Перед игрой главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес подтвердил возвращение футболиста в строй, заявив: "Он вернулся к тренировкам, поэтому снова в составе. Он здоров и доступен на матч с „Фулхемом".

На момент публикации этой новости счет 1:1. На 76-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл получил великолепную передачу в штрафной и точно пробил в правый угол ворот.

