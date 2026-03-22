Футболист сборной Украины установил исторический рекорд в Нидерландах. Видео

Украинский нападающий "Утрехта" Артем Степанов забил во втором матче подряд в чемпионате Нидерландов и переписал клубную историю. Форвард стал самым молодым игроком команды, которому удалось отличиться в двух последовательных турах Эредивизие.

В матче 28-го тура против "Го Эхед Иглз" Степанов забил на 37-й минуте и сделал счет 2:0. Этот гол стал для него вторым подряд после результативной игры в предыдущем туре против "Твенте" (2:0).

На момент достижения украинцу было 18 лет и 224 дня. Он превзошел прежний рекорд бывшего игрока клуба Барта Рамселара, который забивал в двух матчах подряд в возрасте 19 лет и 76 дней, пишет Opta.

Степанов присоединился к "Утрехту" зимой на правах аренды из "Байера". В текущем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Артем Степанов: ключевые факты биографии

Клубная карьера: Воспитанник академий "Волыни" и донецкого "Шахтера". В 2022 году перешел в структуру немецкого клуба "Байер 04".

Рекорды: В ноябре 2024 года в возрасте 17 лет дебютировал за основную команду "Байера" в Лиге чемпионов против "Зальцбурга", став самым молодым украинцем в истории этого турнира.

Дебют и первый гол за U21: 10 октября 2025 года в матче отбора на Евро-2027 против Венгрии (3:3).

Текущая форма: В марте 2026 года вновь вызван в молодежную сборную на официальные матчи против Литвы и Венгрии.

