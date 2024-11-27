17-летний нападающий сборной Украины вошел в историю Лиги чемпионов: кто он и что о нем известно

Украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов стал самым молодым представителем нашей страны, который сыграл в матче Лиги чемпионов. Уроженец Луцка появился на поле в самом престижном европейском клубном турнире в возрасте 17 лет лет, трех месяцев и шести дней.

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Знаменательное событие произошло в поединке "аптекарей" против австрийского "Зальцбурга". Тренер немецкого коллектива Хаби Алонсо был вынужден перевести из юношеской команды нескольких игроков из-за эпидемии травм и на 74-й минуте выпустил Степанова вместо поляка Патрика Шика.

К тому времени "Байер" уже разносил соперника со счетом 5:0. Артем стал не только самым молодым украинцем в Лиге чемпионов, побив рекорд Дмитрия Чигринского, но и самым юным игроком в турнире в составе команды из Леверкузена в истории.

Отметим, что Степанов в сентябре дебютировал за сборную Украины U-19. В составе юношеской команды "Байера" наш соотечественник забил 12 голов в 16 матчах во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром коллектива.

Степанов является воспитанником луцкого футбола, а первые шаги в профессиональной карьере делал в академии донецкого "Шахтера". Артем перебрался в Леверкузен летом 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В январе он подписал контракт с немецким клубом до лета 2027-го.

Как сообщал OBOZ.UA, киевский судья Николай Балакин получил очередное назначение на матч Лиги чемпионов и вошел в историю украинского футбола.

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