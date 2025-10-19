УкраїнськаУКР
Футболист сборной Украины стал участником бунта в Испании. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
Украинский нападающий "Жироны" Владислав Ванат оказался в центре громкого футбольного протеста в Испании. Каталонское дерби против "Барселоны" началось с демонстративной акции протеста против решений руководства Ла Лиги.

После стартового свистка футболист сборной Украины, начавший игру с центра поля, лишь коснулся мяча и все игроки обеих команд замерли на месте почти на 20 секунд.

Игроки сознательно отказывались играть, выражая протест против планов переноса матчей чемпионата Испании на другие континенты, включая идею провести встречу "Вильярреал" — "Барселона" в Майами.

Акцию провели по договоренности капитанов всех клубов Ла Лиги: в каждом матче тура запланирована аналогичная пауза. Испанские игроки требуют, чтобы федерация прекратила коммерческие эксперименты, разрушающие традиции национального чемпионата.

Особый резонанс вызвало то, что трансляторы Ла Лиги не показали момент протеста в прямом эфире, вырезав первые секунды игры. Видео с участием Ваната и стоящих на месте футболистов мгновенно разошлось по соцсетям и стало символом футбольного бунта в Испании.

Матч в итоге завершился победой "Барселоны" со счетом 2:1. В турнирной таблице сине-гранатовые идут на первом месте. "Жирона" – последняя.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября Ванат забил второй гол за испанский клуб. 23-летний футболист отличился в домашнем поединке 4-го тура Примеры против "Валенсии" (2:1).

Украинец вышел в стартовом составе и уже на 18-й минуте праздновал вместе с переполненными трибунами городского стадиона "Монтивилли".

Напомним, что 1 сентября Ванат официально стал игроком "Жироны", с которой подписал контракт до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, став одной из рекордных в истории каталонцев.

