Футболист сборной Украины устроил фурор в Испании, сорвав овации полного стадиона. Видео

Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат забил второй гол за испанский клуб. 23-летний футболист отличился в домашнем поединке 4-го тура Примеры против "Валенсии" (2:1).

Украинец вышел в стартовом составе и уже на 18-й минуте праздновал вместе с переполненными трибунами городского стадиона "Монтивилли".

Ванат подобрал отскок на границе чужой штрафной площадке, одним движением обработал мяч, а вторым отправил круглый снаряд точно в девятку.

Таким образом игрок украинской сборной помог "Жироне" прервать девятиматчевую безвыигрышную серию, которая тянулась ещё с мая. Благодаря успеху каталонцы поднялись с последнего, 20-го места на 16-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

Однако общий баланс в 2025 году: в 30 матчах "Жирона" одержала лишь 5 побед и потерпела 18 поражений.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября Ванат дебютировал за испанский клуб, сразу забив гол. Наш сотечественник вышел в стартовом составе и отметился в гостевом матче 4-го тура Примеры против "Сельты".

Напомним, что 1 сентября Ванат официально стал игроком "Жироны", с которой 23-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, став одной из рекордных в истории каталонцев.

Владислав является воспитанником школы киевского клуба. В составе "бело-синих" он провел 119 матчей, в которых забил 51 гол. Также в его активе 11 поединков за сборную Украины, за которую он отличился два раза.

