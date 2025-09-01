Испанский клуб объявил о трансфере футболиста сборной Украины за 20 млн евро

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат официально стал игроком испанской "Жироны", с которой 23-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, став одной из рекордных в истории каталонцев.

Официальный сайт "Жироны", объявляя о трансфере, назвал Ваната одним из самых перспективных игроков украинского футбола. В клубе Ла Лиги отметили, что форвард обладает "мощным ударом и голевым чутьем, а также высокой эффективностью в реализации пенальти". В новой команде экс-нападающий "Динамо" будет выступать под 19-м номером.

Украинец стал главной целью "Жироны", которая провально стартовала в новом сезоне чемпионата, проиграв три стартовых матча с общим счетом 1:10. В составе испанской команды уже выступают два представителя нашей страны – вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков.

Владислав является воспитанником школы киевского клуба. В составе "бело-синих" он провел 119 матчей, в которых забил 51 гол. Также в его активе 11 поединков за сборную Украины, за которую он отличился два раза.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков стал игроком лиссабонской "Бенфики", которая заплатила "Шахтеру" 27+5 миллионов евро.

